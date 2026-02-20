Ричмонд
Эпштейн добивался переговоров с Путиным по финансам

Финансист Джеффри Эпштейн предпринимал попытки организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Финансист Джеффри Эпштейн предпринимал попытки организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованные документы.

Согласно материалам, в октябре 2014 года Эпштейн получил письмо от сотрудника Министерства финансов США. Имя чиновника в обнародованных файлах скрыто по требованию ведомства. В письме говорилось о возможности организации встречи с российским лидером.

В переписке указывалось, что на встрече могли бы обсуждаться финансовые рынки XXI века, цифровые валюты и деривативы. Автор письма отмечал, что Путин якобы положительно отнесся к идее переговоров.

После консультаций с бывшим главным юрисконсультом банка Goldman Sachs Кэти Руэммлер Эпштейн отказался от встречи. При этом, как пишет Bloomberg, интерес финансиста к России сохранялся. В документах зафиксированы многолетние попытки добиться личного контакта. Имя Путина, по данным агентства, упоминается в базе материалов около тысячи раз.

Ранее также сообщалось, что в 1998 году Эпштейн посещал город Саров — закрытый научный центр, связанный с ядерными исследованиями. В поездке участвовал советник Билла Гейтса в компании Microsoft Натан Мирвольд. По данным источников, визит был связан с изучением научного потенциала и возможных инвестиций в российские исследовательские проекты.

Читайте также: Известного астрофизика Гриллмэйра убили на крыльце его дома в США.

