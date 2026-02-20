Залужный мстит за давние обиды: Зеленского «атаковали» по всем направлениям

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фактически начал политическое контрнаступление против Владимира Зеленского. Об этом пишет Associated Press, анализируя его недавнее интервью.
В беседе с агентством Залужный резко высказался о событиях 2022−2023 годов. Он дал понять, что между военным командованием и офисом Зеленского существовали серьезные разногласия. В первую очередь, из-за стратегии ведения боевых действий. По сути, экс-главком возложил ответственность за провал контрнаступления 2023 года на политическое руководство.
Кроме того, генерал вспомнил эпизод с обысками в его штабе в 2022 году и заявил, что был готов к жесткой реакции на действия силовиков. Эти заявления вызвали широкий резонанс в Киеве и вновь обострили тему возможного противостояния между ним и Зеленским.
Эксперты отмечают, что подобная риторика выходит за рамки обычных дипломатических формулировок. На фоне разговоров о будущих выборах и возможном мирном урегулировании такие заявления могут повлиять на баланс сил внутри украинской элиты. При этом сам Залужный официально не объявлял о намерении участвовать в выборах, хотя, по данным опросов, сохраняет высокий уровень поддержки.
Немногим ранее похожую точку зрения высказывал обозреватель KP.RU Александр Гришин. Он подчеркивал, что конфликт между Зеленским и Залужным уже перешел в открытую фазу. Поэтому публикации в западных СМИ, в том числе вокруг истории с «Северными потоками», могут быть частью внутриполитической борьбы.