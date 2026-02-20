Залужный мстит за давние обиды: Зеленского «атаковали» по всем направлениям

Кроме того, генерал вспомнил эпизод с обысками в его штабе в 2022 году и заявил, что был готов к жесткой реакции на действия силовиков. Эти заявления вызвали широкий резонанс в Киеве и вновь обострили тему возможного противостояния между ним и Зеленским.