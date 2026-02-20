Семья погибшей жертвы экс-принца Эндрю нарушила молчание после его ареста

Семья Вирджинии Джуффре, которая первой обвинила бывшего принца Британии Эндрю Маунтбаттен-Виндзора в сексуальном насилии, нарушила молчание после его задержания, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Наконец-то сегодня наши разбитые сердца воспряли от известия о том, что никто не стоит выше закона, даже члены королевской семьи. От имени нашей сестры Вирджинии Робертс Джуффре мы выражаем благодарность полиции Темз-Вэлли за проведенное расследование и арест Эндрю Маунтбаттен-Виндзора. Он никогда не был принцем. Вирджиния сделала это для всех выживших», — заявили братья Джуффре — Скай Робертс и Дэниел Уилсон.
По данным издания, Джуффре сыграла ключевую роль в падении американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и его любовницы Гислейн Максвелл. В 2021 году она подала на Маунтбаттен-Виндзора (друга Эпштейна) в суд, заявив, что в подростковом возрасте он трижды принуждал ее к интимной связи. Бывший принц выплатил ей 12 миллионов фунтов стерлингов (1,2 млрд рублей) в рамках мирового соглашения. В апреле 2025 года Джуффре погибла, ей был 41 год.
Напомним, в четверг, 19 февраля, в день рождения Эндрю, полиция сначала окружила его дом, а затем произвела арест. Его задержали за ненадлежащее поведение на государственной службе. Однако через 11 часов его отпустили под подписку о невыезде. По данным британской полиции, в отношении экс-принца ведется расследование.
Ранее газета Daily Mail писала, что Эндрю может грозить пожизненное заключение.