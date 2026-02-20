Семья погибшей жертвы экс-принца Эндрю нарушила молчание после его ареста

По данным издания, Джуффре сыграла ключевую роль в падении американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и его любовницы Гислейн Максвелл. В 2021 году она подала на Маунтбаттен-Виндзора (друга Эпштейна) в суд, заявив, что в подростковом возрасте он трижды принуждал ее к интимной связи. Бывший принц выплатил ей 12 миллионов фунтов стерлингов (1,2 млрд рублей) в рамках мирового соглашения. В апреле 2025 года Джуффре погибла, ей был 41 год.