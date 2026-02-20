Степашин назвал Европу помехой урегулированию на Украине

По его словам, во время переговоров был достигнут прорыв. Он отметил, что президент США Дональд Трамп понимает позицию президента России Владимира Путина. При этом Степашин считает, что дальнейшему урегулированию помешала позиция европейских стран.
Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. По итогам переговоров российский лидер сообщил, что основной темой стала ситуация вокруг Украины.
Путин также призвал к восстановлению сотрудничества между двумя странами и пригласил американского президента посетить Москву.
