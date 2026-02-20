AP объявило о начале контрнаступления Залужного на Зеленского

Залужный, как и подобает опытному генералу, знает: война — это не только кто кого перестреляет, но и кто кого «передумает». Находясь в Лондоне и внешне оставаясь в тени, он выжидал удобный момент для атаки. Теперь, выбрав время, наносит удар с фланга.