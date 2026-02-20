Лидер страны G7 заявил о готовности заключить мирный договор с Россией

Япония планирует прийти к мирному договору с Россией, хотя отношения двух государств остаются «в тяжелом состоянии», сказала японский премьер-министр Санаэ Такаити в программной речи для нижней палаты парламента страны.
РФ и Япония не выработали мирного соглашения с окончания Второй мировой войны. Японские власти пытаются оспорить статус Итурупа, Кунашира, Шикотана и нескольких мелких необитаемых островов. Российская сторона подчеркивает, что суверенитет России имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению, а территориальные претензии Японии являются беспочвенными.
21 марта 2022 года МИД РФ заявил, что Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору из-за недружественных шагов Токио.
