Politico: ЕС хочет повысить расходы на перелеты политиков до 16 млн евро

Евросоюз намерен повысить расходы на частные перелеты своих высокопоставленных политиков до 16 миллионов евро на следующие четыре года. Об этом пишет Politico со ссылкой на тендерные документы.
«ЕС планирует потратить до 16 миллионов евро в течение следующих четырех лет на перелеты своих высокопоставленных чиновников на частных самолетах. Это на 3 миллиона евро больше, чем за предыдущий четырехлетний период», — следует из статьи.
Заказчиками перелетов выступают Европарламент, Еврокомиссия, генеральный секретариат Совета ЕС и Европейская служба внешних действий.
В Еврокомиссии увеличение трат объясняют «возросшей непредсказуемостью» в мировых отношениях. Из-за этого, по оценке органа, растет потребность в экстренных полетах.
Чиновник Европарламента от партии зеленых Расмус Андресен назвал подобные расходы позорными и противоречащими заявленным климатическим целям объединения.
