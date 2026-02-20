В Кремле заявили, что при Каллас дипломатия ЕС далека от «золотого века»

Тяжело называть удачными для европейской дипломатии времена, когда за неё отвечает Кая Каллас. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя документ с требованиями к России по Украине, который глава евродипломатии разослала странам ЕС.