Премьер Такаити заявила, что Япония хочет заключить мирный договор с Россией

Япония намерена добиваться заключения мирного договора с Россией, несмотря на тяжелое состояние двусторонних отношений. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента.
По ее словам, курс правительства остается неизменным. Токио по-прежнему ставит целью решение территориального вопроса и подписание мирного соглашения с Москвой. Такаити подчеркнула, что сложность нынешней ситуации не отменяет этой задачи.
Отношения двух стран многие десятилетия осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Москва исходит из того, что острова вошли в состав СССР по ее завершении, а суверенитет России над ними не подлежит пересмотру.
Напомним, в Кремле уже реагировали на заявления Токио о возможном мирном договоре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что контактов между Москвой и японскими властями сейчас нет. По его словам, Япония присоединилась к недружественным шагам в отношении России, и в таких условиях говорить о переговорах тяжело.