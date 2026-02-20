Премьер Такаити заявила, что Япония хочет заключить мирный договор с Россией

Напомним, в Кремле уже реагировали на заявления Токио о возможном мирном договоре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что контактов между Москвой и японскими властями сейчас нет. По его словам, Япония присоединилась к недружественным шагам в отношении России, и в таких условиях говорить о переговорах тяжело.