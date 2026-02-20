Узбекистан и Малайзия подписали меморандум о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В рамках форума Makkah Halal Forum был подписан меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Международной палатой торговли и маркетинга Малайзии.
Документ подписали первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Давронбек Курбонов и президент Международной палаты маркетинга и торговли Малайзии Зубер Бакри. Меморандум направлен на укрепление прямых связей между предпринимателями двух стран и вывод сотрудничества на новый этап развития.
Стороны договорились об обмене торговыми делегациями и бизнес-миссиями, реализации совместных инвестиционных проектов, обмене рыночной информацией, участии в выставках и форумах, а также о запуске технических и образовательных программ.
Также в качестве приоритетных направлений сотрудничества определены халяль-индустрия, агропромышленный сектор, пищевая промышленность, текстильная отрасль и сфера услуг.
В ТПП отметили, что подписанное соглашение будет способствовать реализации новых совместных проектов, привлечению инвестиций и открытию новых рыночных возможностей для предпринимателей Узбекистана и Малайзии.