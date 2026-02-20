Появилось фото «измученного и пристыженного» экс-принца Эндрю после ареста

Напомним, в четверг, 19 февраля, в день рождения Эндрю, полиция сначала окружила его дом, а затем произвела арест. Его задержали за ненадлежащее поведение на государственной службе. Однако через 11 часов его отпустили под подписку о невыезде. По данным британской полиции, в отношении экс-принца ведется расследование.