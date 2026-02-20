Появилось фото «измученного и пристыженного» экс-принца Эндрю после ареста

Британские СМИ публикуют снимок бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после того, как его отпустили из-под ареста под подписку о невыезде, газета Daily Mail назвала Эндрю «измученным и пристыженным», материал перевел aif.ru.
По данным издания, Маунтбаттен-Виндзора отпустили через 11 часов после задержания.
«Сразу после семи вечера, после целого дня допросов, он вышел из здания с красными глазами и опухшим лицом. Этот образ олицетворял его падение: он пытался спрятаться на заднем сиденье машины, за рулем которой сидели охранники, нанятые на частные деньги», — говорится в материале.
Автор публикации подчеркивает, что ни король, ни Букингемский дворец не были проинформированы заранее о задержании Эндрю.
Напомним, в четверг, 19 февраля, в день рождения Эндрю, полиция сначала окружила его дом, а затем произвела арест. Его задержали за ненадлежащее поведение на государственной службе. Однако через 11 часов его отпустили под подписку о невыезде. По данным британской полиции, в отношении экс-принца ведется расследование.
Ранее семья погибшей жертвы Эндрю нарушила молчание после его ареста.