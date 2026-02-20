Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось фото «измученного и пристыженного» экс-принца Эндрю после ареста

Британские СМИ публикуют снимок экс-принца Эндрю после ареста, издание Daily Mail заявило, что на нем Маунтбаттен-Виндзор выглядит «измученным и пристыженным».

Британские СМИ публикуют снимок бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после того, как его отпустили из-под ареста под подписку о невыезде, газета Daily Mail назвала Эндрю «измученным и пристыженным», материал перевел aif.ru.

По данным издания, Маунтбаттен-Виндзора отпустили через 11 часов после задержания.

«Сразу после семи вечера, после целого дня допросов, он вышел из здания с красными глазами и опухшим лицом. Этот образ олицетворял его падение: он пытался спрятаться на заднем сиденье машины, за рулем которой сидели охранники, нанятые на частные деньги», — говорится в материале.

Автор публикации подчеркивает, что ни король, ни Букингемский дворец не были проинформированы заранее о задержании Эндрю.

Напомним, в четверг, 19 февраля, в день рождения Эндрю, полиция сначала окружила его дом, а затем произвела арест. Его задержали за ненадлежащее поведение на государственной службе. Однако через 11 часов его отпустили под подписку о невыезде. По данным британской полиции, в отношении экс-принца ведется расследование.

Ранее семья погибшей жертвы Эндрю нарушила молчание после его ареста.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше