Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных для самозанятых

Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности, предусматривающие возможность их оформления для самозанятых. О.

Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности, предусматривающие возможность их оформления для самозанятых.

«Внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе. Листок нетрудоспособности также формируется (выдаётся) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, — указано в проекте приказа Минздрава.

Ранее Минздрав России выступал с предложением о введении экспертизы временной нетрудоспособности медицинской комиссией в случаях, когда человек в течение шести месяцев обращался за оформлением такого документа четыре раза и более.