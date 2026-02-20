Ричмонд
ABC рассказало, какие варианты ударов по иранским объектам рассматривал Трамп

Американское СМИ ABC заявило, что президент США Дональда Трамп рассматривал различные варианты ударов по Ирану.

Американское СМИ ABC заявило, что президент США Дональда Трамп рассматривал различные варианты ударов по Ирану.

Как говорится в публикации, рассматривались как возможность ограниченного удара, целью которого стало бы укрепление переговорных позиций США, так и масштабные атаки по правительственным, военным и ядерным целям.

В декабре и январе в Иране проходили акции протеста, в ходе которых власти ограничили доступ жителей к интернету. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. СМИ утверждали, что удары по Ирану уже тогда рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.

Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров. 17 февраля в Женеве состоялись переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье, после которых прозвучали новые угрозы со стороны Трампа.

Читайте материал «Британия отказала США в важном вопросе по Ирану».

