Раскрыто, куда полетел неопознанный лайнер из США

Неопознанный Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, пересек территорию России и направился в Казахстан.

Неопознанный Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, пересек территорию России и направился в Казахстан. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Утром 20 февраля самолет вошел в российское воздушное пространство над Мурманской областью. Затем борт пролетел над Архангельской и Кировской областями, после чего оказался в районе Уфы.

Далее лайнер проследовал к границе с Казахстаном в районе Орска и вошел в воздушное пространство республики.

До этого борт пересек Гренландию, Норвегию и Финляндию. Официальной информации о принадлежности самолета и целях его полета пока не поступало.

