Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он также пройдет в Женеве. Украинский лидер счел результат переговоров «недостаточным». Он утверждал, что стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США. По словам Зеленского, договоренность об этом практически достигнута. В целом переговоры по военному направлению он охарактеризовал как «конструктивные».