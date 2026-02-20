Как Трамп может ударить по Ирану: в США озвучили жуткий план

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в американской администрации.
По его данным, глава Белого дома изучает несколько сценариев. Среди них — мощный удар не только по объектам ядерной программы, но также по военной и правительственной инфраструктуре Ирана. Окончательное решение, как отмечает телеканал, пока не принято.
Немногим ранее The Wall Street Journal раскрыла мотивы Трампа в отношении Ирана. Так, оказалось, что американский лидер рассматривает военные варианты как способ давления на Тегеран. Все для того, чтобы вынудить Иран подписать выгодную для США сделку. При этом речи о полномасштабном вторжении не идет.