Как Трамп может ударить по Ирану: в США озвучили жуткий план

ABC: Трамп рассматривает крупномасштабный удар по ядерным объектам Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупномасштабного удара по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в американской администрации.

По его данным, глава Белого дома изучает несколько сценариев. Среди них — мощный удар не только по объектам ядерной программы, но также по военной и правительственной инфраструктуре Ирана. Окончательное решение, как отмечает телеканал, пока не принято.

Немногим ранее The Wall Street Journal раскрыла мотивы Трампа в отношении Ирана. Так, оказалось, что американский лидер рассматривает военные варианты как способ давления на Тегеран. Все для того, чтобы вынудить Иран подписать выгодную для США сделку. При этом речи о полномасштабном вторжении не идет.

