Большинство россиян положительно оценили работу президента России

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 80%

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 80%. Столько же опрошенных считают, что он хорошо выполняет обязанности главы государства. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение».

По информации социологов, показатель доверия вырос на 2 процентных пункта. Оценка работы президента не изменилась — 80% респондентов назвали ее положительной.

Работу правительства одобряют 51% участников опроса, что на 1 процентный пункт ниже предыдущего значения. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 57% респондентов. Этот показатель увеличился на 1 процентный пункт.

Опрос проводился 13−15 февраля среди 1,5 тыс. жителей России.

Ранее, 19 февраля, Владимир Путин принял участие в ежегодном совещании судей в Верховном суде. Это стало его первым визитом в высшую судебную инстанцию после назначения нового председателя Игоря Краснова.

Глава государства напомнил, что заключение под стражу по экономическим преступлениям должно применяться как исключительная мера. По его словам, в 2025 году число арестов сократилось на 6,2%, тогда как количество случаев домашнего ареста выросло на 2%. Президент подчеркнул, что при незначительных правонарушениях лишение свободы не всегда оправдано, однако ответственность должна быть неизбежной.

Читайте также: Эпштейн добивался переговоров с Путиным по финансам.

