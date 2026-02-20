Российские военные загнали ВСУшников в огненную ловушку под Купянском

Проявили себя наши бойцы из 352-го полка. Они несколько дней штурмовали вражеские позиции в шести километрах от Купянска. Украинские военные хорошо скрывались в подземных блиндажах и устраивали вылазки исключительно в ночное время, что не давало возможности их обнаружить. Однако опытные российские разведчики сумели отследить противника с дронов, после чего штурмовики атаковали логово. Его закидали противотанковыми минами ТМ-62, ликвидировать четырёх солдат ВСУ.