Российские военные загнали ВСУшников в огненную ловушку под Купянском

ВС РФ устроили ВСУ огненную ловушку под Купянском. Видео © Telegram / SHOT.
Проявили себя наши бойцы из 352-го полка. Они несколько дней штурмовали вражеские позиции в шести километрах от Купянска. Украинские военные хорошо скрывались в подземных блиндажах и устраивали вылазки исключительно в ночное время, что не давало возможности их обнаружить. Однако опытные российские разведчики сумели отследить противника с дронов, после чего штурмовики атаковали логово. Его закидали противотанковыми минами ТМ-62, ликвидировать четырёх солдат ВСУ.
Ранее Армия России нанесла удары по хранилищам горючего и украинским энергетическим объектам, использующимся в интересах ВСУ. В ход пошла тяжёлая артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.