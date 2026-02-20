ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78% россиян

Немногим ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к специальной военной операции. По данным исследования, ее проведение поддерживают 65% опрошенных. В центре отметили, что такие результаты свидетельствуют о сформировавшемся устойчивом общественном консенсусе по данному вопросу.