ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78% россиян

Деятельность президента РФ одобряют 74% опрошенных россиян.

Источник: Комсомольская правда

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян. Об этом сообщает Аналитический центр ВЦИОМ. Информация представлена на его официальном сайте.

Отмечается, что сейчас показатель одобрения деятельности президента составляет 74%. В свою очередь, уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина равен 48%, а правительства — 46,5%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78% респондентов. Михаилу Мишустину доверяют 58,6%, Геннадию Зюганову — 33,3%, Сергею Миронову — 30%, Леониду Слуцкому — 21,3%, Алексею Нечаеву — 11,1%.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. В исследовании приняли участие 11 200 человек. Максимальная статистическая погрешность не превышает 1%.

Немногим ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к специальной военной операции. По данным исследования, ее проведение поддерживают 65% опрошенных. В центре отметили, что такие результаты свидетельствуют о сформировавшемся устойчивом общественном консенсусе по данному вопросу.

