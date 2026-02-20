WP: Вашингтон готовится к масштабной атаке на Иран

Вашингтон готовится к широкомасштабной атаке на Иран, несмотря на риск затяжной войны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
По информации WP, высокопоставленных советников президента проинформировали, что полное развертывание войск в регионе завершится к середине марта.
Однако неизвестно, принял ли президент Дональд Трамп окончательное решение.
