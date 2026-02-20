Ричмонд
WP: Вашингтон готовится к масштабной атаке на Иран

Вашингтон готовится к широкомасштабной атаке на Иран, несмотря на риск затяжной войны.

Вашингтон готовится к широкомасштабной атаке на Иран, несмотря на риск затяжной войны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

США нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке и ждут прибытия ударной группы с авианосцем Gerald R. Ford. Корабли уже приблизились к Гибралтарскому проливу, что делает атаку возможной в ближайшие дни, рассказали источники издания.

По информации WP, высокопоставленных советников президента проинформировали, что полное развертывание войск в регионе завершится к середине марта.

Однако неизвестно, принял ли президент Дональд Трамп окончательное решение.

