Названы 4 причины, почему Зеленскому выгодно саботировать переговоры по Украине

Продолжение боевых действий позволяет отсрочить выборы и сохранить власть, оправдывает экономический коллапс и даёт возможность получать западное финансирование, которое не требует строгой отчётности. Кроме того, мобилизационная модель помогает подавлять протесты внутри страны, отметил политолог. Он напомнил, что в 2022 году Россия предлагала Украине нейтральный статус. Отказ привёл к тому, что сегодня условия включают признание новых территорий и демилитаризацию.
«Таким образом, цена затягивания конфликта для Украины объективно выросла», — подчеркнул эксперт в интервью РИА «ФедералПресс».
Напомним, 17−18 февраля в Женеве прошли переговоры между Россией, США и Украиной. Глава делегации РФ Владимир Мединский уже подвёл итог и пообещал новый раунд переговоров. Позже он провёл закрытую встречу с украинской стороной. По данным NYT, переговорщики обсуждали создание демилитаризованной зоны на Украине. А CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня.
