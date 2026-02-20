Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы 4 причины, почему Зеленскому выгодно саботировать переговоры по Украине

Двухдневные переговоры России, Украины и США завершились в Женеве 18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжёлые, но деловые», обратил внимание член Экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав. По его словам, концептуального согласия пока нет. Главная проблема заключается в том, что Владимиру Зеленскому мир невыгоден.

Источник: Life.ru

Продолжение боевых действий позволяет отсрочить выборы и сохранить власть, оправдывает экономический коллапс и даёт возможность получать западное финансирование, которое не требует строгой отчётности. Кроме того, мобилизационная модель помогает подавлять протесты внутри страны, отметил политолог. Он напомнил, что в 2022 году Россия предлагала Украине нейтральный статус. Отказ привёл к тому, что сегодня условия включают признание новых территорий и демилитаризацию.

«Таким образом, цена затягивания конфликта для Украины объективно выросла», — подчеркнул эксперт в интервью РИА «ФедералПресс».

Напомним, 17−18 февраля в Женеве прошли переговоры между Россией, США и Украиной. Глава делегации РФ Владимир Мединский уже подвёл итог и пообещал новый раунд переговоров. Позже он провёл закрытую встречу с украинской стороной. По данным NYT, переговорщики обсуждали создание демилитаризованной зоны на Украине. А CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше