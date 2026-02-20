Названы 4 причины, почему Зеленскому выгодно саботировать переговоры по Украине

Продолжение боевых действий позволяет отсрочить выборы и сохранить власть, оправдывает экономический коллапс и даёт возможность получать западное финансирование, которое не требует строгой отчётности. Кроме того, мобилизационная модель помогает подавлять протесты внутри страны, отметил политолог. Он напомнил, что в 2022 году Россия предлагала Украине нейтральный статус. Отказ привёл к тому, что сегодня условия включают признание новых территорий и демилитаризацию.