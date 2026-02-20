Путин освободил Вершинина от должности замглавы МИД и назначил послом в Турции

Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности заместителя главы Министерства иностранных дел и назначил его новым послом России в Турции. Глава государства подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Как следует из указа, все произошло в пятницу, 20 декабря. Тогда Владимир Путин официально сменил должность Сергея Вершинина. Указ вступил в силу со дня подписания.
«Освободить Вершинина Сергея Васильевича от должности заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в указе.