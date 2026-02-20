Ричмонд
Индия приняла окончательное решение по российским энергоресурсам

Индия приняла окончательное решение по энергоресурсам РФ. Нью-Дели будет закупать нефть, несмотря на давление Вашингтона. Об этом в пятницу, 20 февраля, заявил посол страны в Москве Винай Кумар.

— Нью-Дели будет закупать нефть, несмотря на давление США. Это окончательное решение, — сказал Кумар, передает «Репортер».

Еще 14 февраля глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Нью-Дели не станет под давлением Вашингтона отказываться от покупки нефти у Москвы и продолжит принимать решения самостоятельно.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что индийские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от закупок российской нефти, отгрузка которой назначена на март и апрель.

9 февраля американские военные перехватили танкер в Индийском океане, который, как предполагается, действовал в нарушение санкционного режима, установленного Вашингтоном. Береговая охрана Индии в ходе операции в открытом море также задержала три нефтяных танкера, причастных к международной схеме контрабанды нефти.

