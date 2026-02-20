Индия приняла окончательное решение по российским энергоресурсам

9 февраля американские военные перехватили танкер в Индийском океане, который, как предполагается, действовал в нарушение санкционного режима, установленного Вашингтоном. Береговая охрана Индии в ходе операции в открытом море также задержала три нефтяных танкера, причастных к международной схеме контрабанды нефти.