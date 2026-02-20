Власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций

Во внешнеполитическом ведомстве сообщают, что с пятницы, 20 февраля, в санкционный список внесли изменения, которые затронут 23 граждан, 13 предприятий и 100 морских судов. Кроме того, будет снижен «предельный уровень цен на сырую нефть российского происхождения с 47,60 долларов до 44,10 долларов за баррель».