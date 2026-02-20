Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций

Новая Зеландия вслед за ЕС понизила «потолок цен» на нефть из России.

Власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций и снизили потолок цен на нефть из России до 44,10 долларов за баррель — уровня, установленного ранее Евросоюзом. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщают, что с пятницы, 20 февраля, в санкционный список внесли изменения, которые затронут 23 граждан, 13 предприятий и 100 морских судов. Кроме того, будет снижен «предельный уровень цен на сырую нефть российского происхождения с 47,60 долларов до 44,10 долларов за баррель».

В список людей и организаций, на которых наложены экономические ограничения, Новая Зеландия добавила руководителей российской биржи криптовалют Garantex и нескольких граждан РФ, которых считают сотрудниками военной разведки. Под санкции также попали трое представителей иранской компании, производящей беспилотники.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что потери ЕС из-за санкций, по предварительной оценке, составляют около 2 трлн евро. При этом РФ может бороться с западным санкционным давлением.

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал об экономике России в период санкций. По его словам, после введенных ограничений в 2022 году страна смогла сохранить экономический рост, оставшись при этом с минимальным дефицитом и сбалансированным бюджетом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше