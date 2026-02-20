Власти Новой Зеландии расширили список антироссийских санкций и снизили потолок цен на нефть из России до 44,10 долларов за баррель — уровня, установленного ранее Евросоюзом. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщают, что с пятницы, 20 февраля, в санкционный список внесли изменения, которые затронут 23 граждан, 13 предприятий и 100 морских судов. Кроме того, будет снижен «предельный уровень цен на сырую нефть российского происхождения с 47,60 долларов до 44,10 долларов за баррель».
В список людей и организаций, на которых наложены экономические ограничения, Новая Зеландия добавила руководителей российской биржи криптовалют Garantex и нескольких граждан РФ, которых считают сотрудниками военной разведки. Под санкции также попали трое представителей иранской компании, производящей беспилотники.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что потери ЕС из-за санкций, по предварительной оценке, составляют около 2 трлн евро. При этом РФ может бороться с западным санкционным давлением.
Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал об экономике России в период санкций. По его словам, после введенных ограничений в 2022 году страна смогла сохранить экономический рост, оставшись при этом с минимальным дефицитом и сбалансированным бюджетом.