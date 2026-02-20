Почему Трамп против возврата Британией архипелага Чагос Маврикию

Эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров считает, что Трамп опасается того, что Китай усилит свое влияние на территориях рядом с островом, где расположена американская военная база. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что в СМИ появляются публикации о растущем присутствии КНР в регионе. Так, The Telegraph рассказала, что Китай организовал «специализированные курсы» для чиновников Маврикия. Кроме того, китайцы обустраивают свои военные объекты в Пакистане, на Шри-Ланке, в Джибути, на Мальдивских островах, в Мьянме.