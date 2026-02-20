Почему Трамп против возврата Британией архипелага Чагос Маврикию

Что известно о Чагосе и его значимости для США
Чагос — архипелаг из семи атоллов, включающих более чем 60 тропических островов, в Индийском океане. Территория относилась к колонии Великобритании — Республике Маврикий. В 1968 году государство получило независимость от Лондона, но архипелаг остался под контролем Короны.
Причина отказа Лондона отдавать Чагос — важнейшая военная база США на острове Диего-Гарсия. Договор с американцами об аренде атолла для размещения военного объекта Британия подписала еще в 1966 году. Сейчас база является британо-американской, объясняет The Guardian.
Правительство островного государства долго боролось за возвращение части своей территории, обратилось в Международный суд ООН, и в мае 2025 года премьер-министр Британии Кир Стармер и его коллега, глава правительства Маврикия Наин Рамгулам, подписали документ о передаче суверенитета над архипелагом. Соглашение предусматривает, что Диего-Гарсия останется в аренде у Лондона на следующие 99 лет. За пользование островом британская корона будет ежегодно перечислять Маврикию £101 млн, пишет Associated Press.
База США на Диего-Гарсия представляет собой крупный военный объект Пентагона. Она в состоянии принимать корабли и самолеты. На ней базируются военные суда, бомбардировщики и истребители, которые затем используются в военных операциях. Так, с Диего-Гарсии осуществлялись операции Белого дома в Иране, Ираке, Кувейте, Афганистане. Сейчас ее используют для оказания давления на власти Исламской Республики.
Как Трамп менял свою позицию по передаче Чагоса
На многократные изменения позиции Дональда Трампа относительно передачи контроля над архипелагом от Британии Маврикию обратило внимание издание The Guardian. Британская газета представила хронологию трансформации точки зрения главы Белого дома.
По данным журналистов, 27 февраля 2025 года, когда сделка о возвращении островов Маврикию только готовилась, Трамп на вопрос журналистов о ней ответил: «Совсем скоро мы обсудим этот вопрос, и я чувствую, что все пройдет хорошо». Тогда политик добавил, что речь идет о «выгодном и надежном договоре аренды».
1 апреля 2025 года американский лидер одобрил сделку.
22 мая 2025 года глава Госдема Марко Рубио выступил с заявлением, в котором поприветствовал «историческое соглашение между Соединенным Королевством и Республикой Маврикия о будущем британской территории в Индийском океане, в частности архипелага Чагос». Он уточнил, что соглашение не будет мешать деятельности военного объекта Лондона и Вашингтона на острове Диего-Гарсия.
С началом 2026 года риторика Белого дома относительно сделки Маврикия и Британии внезапно изменилась. 20 января Трамп в соцсети Truth Social написал, что «блестящий» союзник США — Великобритания намерена передать остров Диего-Гарсия с важнейшей военной американской базой «без каких-либо на то оснований». Политик добавил, что Россия и Китай сочтут такое действие признаком слабости, а решение Лондона является «актом огромной глупости», которая подтверждает правильность стремления США завладеть Гренладией, чтобы обеспечить безопасность.
5 февраля 2026 года после телефонных переговоров с Киром Стармером Дональд Трамп заявил в соцсети, что сделка между Маврикием и Великобританией была «лучшей из возможных». Он уточнил: «Если в какой-то момент в будущем договор об аренде будет расторгнут или кто-то будет угрожать американским войскам на нашей базе или создавать для них опасность, я оставляю за собой право обеспечить военную безопасность и усилить американское присутствие на Диего-Гарсии».
17 февраля 2026 года Госдепартамент выступил с заявлением, в котором говорится, что Вашингтон одобряет сделку, но намерен заключить двухсторонний договор с Лондоном, в котором гарантируется использование американцами базы на архипелаге Чагос.
18 февраля Трамп в Truth Social вновь акцентировал внимание на то, что договоры аренды острова не подходят для стран, особенно с теми, «кто претендует на право собственности и интересы в отношении стратегически важного острова Диего-Гарсия в Индийском океане». Он добавил, что военную базу, возможно, придется использовать для атаки на Иран, чтобы предотвратить агрессию «крайне нестабильного и опасного режима».
«Не отдавайте Диего-Гарсиа», — заключил он.
Мнение эксперта
Эксперт по британской политике и автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров считает, что Трамп опасается того, что Китай усилит свое влияние на территориях рядом с островом, где расположена американская военная база. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, что в СМИ появляются публикации о растущем присутствии КНР в регионе. Так, The Telegraph рассказала, что Китай организовал «специализированные курсы» для чиновников Маврикия. Кроме того, китайцы обустраивают свои военные объекты в Пакистане, на Шри-Ланке, в Джибути, на Мальдивских островах, в Мьянме.
При этом он уточнил, что решение Трампа выступить против сделки не противоречит общему стилю его политики. «Это часть концепции “трампизма”, когда США часто отступают от каких-то вещей, которые сами раньше подтверждали», — объяснил эксперт.
По мнению Егорова, Трамп изменил свое отношение к Стармеру, теперь вместо теплых отношений Британии и США придется решать противоречия, связанные с торговлей, использованием технологий, а остров Диего-Гарсия будет одним из способов давления. Эксперт обратил внимание на содействие Трампа британской оппозиции — политик принял делегацию из Лондона, которая просила помешать Стармеру передать архипелаг Маврикию.
По словам Егорова, Трамп не будет делать из острова в Индийском океане вторую Гренландию.
«Пока интересы США в этой истории не сильно задеты. Трамп может снова написать о том, что ему не нравится сделка, но пока американским объектам на архипелаге ничего не угрожает», — приводит его слова «Лента.ру».