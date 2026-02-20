Ричмонд
Губернатор Текслер познакомился с новым главой СК по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области 20 февраля представил силовому блоку региона Андрея Щукина, назначенного на должность начальника областного следственного управления. Генерал-майор юстиции получил служебное удостоверение из рук главы региона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Прежде всего хочу поздравить вас с назначением в Челябинскую область, регион у нас экономически и инфраструктурно развит, входит в 10-ку крупнейших регионов страны по численности. У нас много стратегических предприятий, объектов инфраструктуры, протяженный участок государственной границы. Мы гордимся нашим регионом, его историей и его традициями, и стремимся улучшать качество жизни наших граждан. Уверен, что вы оперативно вникнете в служебные дела», — сказал губернатор.

В ответном слове Андрей Щукин заявил о намерении выстроить конструктивное взаимодействие с коллегами из других правоохранительных ведомств. Он отметил высокий профессионализм челябинского коллектива и анонсировал возобновление активной работы с ветеранами и общественным советом.

На мероприятии присутствовали руководители региональных управлений полиции, МЧС, ФСИН и Росгвардии. Представитель центрального аппарата СК РФ Дмитрий Терещенко уточнил, что указом президента Щукин назначен на пятилетний срок.