Германия объяснила присутствие на переговорах по Украине в Женеве

В январе 2026 года Politico со ссылкой на источники писало, что правительства ряда стран Евросоюза, среди которых Франция и Италия, призвали руководство ЕС назначить собственного представителя для контактов с Россией, который представлял бы интересы Европы в переговорах по украинскому урегулированию. Канцлер Австрии Кристиан Штокер допускал, что тема о назначении спецпосланника «может всплыть», если Россия будет заинтересована в переговорах.