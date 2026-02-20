Германия объяснила присутствие на переговорах по Украине в Женеве

Трехсторонние переговоры России, Украины и США проходили
Позднее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник объяснило приезд европейцев просьбой украинского президента Владимира Зеленского.
«Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — сказал собеседник журналистов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне сказал, что европейцы не присутствуют за столом переговоров и в переговорном процессе в целом. Представитель Кремля добавил, что Москва не видит смысла в участии Европы в мирных обсуждениях.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, говорил, что дискуссии в Швейцарии были тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал новый раунд переговоров «в ближайшее время». Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, который входит в переговорную группу, сообщил, что в ходе встречи в Женеве обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования.
В январе 2026 года Politico со ссылкой на источники писало, что правительства ряда стран Евросоюза, среди которых Франция и Италия, призвали руководство ЕС назначить собственного представителя для контактов с Россией, который представлял бы интересы Европы в переговорах по украинскому урегулированию. Канцлер Австрии Кристиан Штокер допускал, что тема о назначении спецпосланника «может всплыть», если Россия будет заинтересована в переговорах.