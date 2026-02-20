Ричмонд
Германия объяснила присутствие на переговорах по Украине в Женеве

Правительство Германии поддерживает тесные контакты с Украиной и европейскими партнерами с целью достижения справедливого и устойчивого мира. Так в немецком посольстве прокомментировали информацию о присутствии представителей Берлина на переговорах в Женеве.

Источник: РИА "Новости"

Трехсторонние переговоры России, Украины и США проходили 17—18 февраля в Женеве. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что за встречами наблюдают представители Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Позднее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник объяснило приезд европейцев просьбой украинского президента Владимира Зеленского.

«Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — сказал собеседник журналистов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне сказал, что европейцы не присутствуют за столом переговоров и в переговорном процессе в целом. Представитель Кремля добавил, что Москва не видит смысла в участии Европы в мирных обсуждениях.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, говорил, что дискуссии в Швейцарии были тяжелыми, но деловыми. Он также анонсировал новый раунд переговоров «в ближайшее время». Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, который входит в переговорную группу, сообщил, что в ходе встречи в Женеве обсуждали весь спектр вопросов повестки в контексте поиска политико-дипломатического урегулирования.

В январе 2026 года Politico со ссылкой на источники писало, что правительства ряда стран Евросоюза, среди которых Франция и Италия, призвали руководство ЕС назначить собственного представителя для контактов с Россией, который представлял бы интересы Европы в переговорах по украинскому урегулированию. Канцлер Австрии Кристиан Штокер допускал, что тема о назначении спецпосланника «может всплыть», если Россия будет заинтересована в переговорах.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
