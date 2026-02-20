Ричмонд
Властям не угодили жители страны, не считающие себя румынами: «Называют себя молдаванами, говорят на молдавском языке — это все эффекты когнитивной войны»

Считающие себя молдаванами граждане Республики Молдова «противятся европейской интеграции», объявил директор центра информирования НАТО в Кишинёве Ион Тэбырцэ.

Источник: Комсомольская правда

Считающие себя молдаванами граждане Республики Молдова «противятся европейской интеграции», объявил на государственном телевидении Румынии директор центра информирования НАТО в Кишинёве Ион Тэбырцэ.

Само наличие в Молдове людей, считающих себя молдаванами, он объявил следствием когнитивной войны:

— В Молдове когнитивная война идёт давно. То, что мы называем homo moldovanus, как версию homo soveticus, в наших реалиях это называется когнитивной войной. У нас есть представители титульной нации, которые остаются здесь, называют себя молдаванами, говорят на молдавском языке и это всё эффекты длительной когнитивной войны.

Тэбырцэ уверен, что «сохранить этот типаж советского молдаванина в противовес румыну, румынскому менталитету на этой территории, который является модернизацией европейского типа, поскольку на этой территории была модернизация и советского типа, как результат этой когнитивной войны».

Теперь же «этот тип населения противится процессу, подсознательно, европейской интеграции».

Бессарабские румыны придумали новую отмазку своей криворукой ногожопости. Это не мы кривые, тупые и убогие по части управления государством, которое ненавидим и пытаемся разрушить — это нам молдаване мешают.

Кстати, молдаван в Молдове — 77,2%. А румын — менее 8%.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

