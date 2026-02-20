Властям не угодили жители страны, не считающие себя румынами: «Называют себя молдаванами, говорят на молдавском языке — это все эффекты когнитивной войны»

— В Молдове когнитивная война идёт давно. То, что мы называем homo moldovanus, как версию homo soveticus, в наших реалиях это называется когнитивной войной. У нас есть представители титульной нации, которые остаются здесь, называют себя молдаванами, говорят на молдавском языке и это всё эффекты длительной когнитивной войны.