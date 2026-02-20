Лукашенко и Путин договорились, какие темы на следующей неделе обсудят тет-а-тет

Сообщалось, что по телефону лидеры Беларуси и России обсуждали предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства. В пресс-службе белорусского президента сказали, что Лукашенко и Путин дополнительно говорили о вопросах, планирующихся к рассмотрению на предстоящем заседании Высшего госсовета, которое состоится в последнюю неделю февраля в Москве. Также во внимании были вопросы для обсуждения тет-а-тет.