Лукашенко и Путин договорились, какие темы на следующей неделе обсудят тет-а-тет

Стали известны детали телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Подробности сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Комсомолка» писала, что Лукашенко и Путин провели телефонный разговор поздним вечером 19 февраля.
Сообщалось, что по телефону лидеры Беларуси и России обсуждали предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства. В пресс-службе белорусского президента сказали, что Лукашенко и Путин дополнительно говорили о вопросах, планирующихся к рассмотрению на предстоящем заседании Высшего госсовета, которое состоится в последнюю неделю февраля в Москве. Также во внимании были вопросы для обсуждения тет-а-тет.
— Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет, — уточнили в пресс-службе.
Резюмируя, еще сказали, что белорусский и российский президенты в разговоре затронули некоторые вопросы отношений Беларуси и России.