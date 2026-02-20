Times: Лондон запретил США атаковать Иран с британских баз

До января 2026 года Трамп придерживался другой позиции и одобрял возвращение Королевством архипелага Маврикию, а также оформление аренды острова Диего-Гарсия для сохранения там военной базы Лондона и Вашингтона. Соглашение о передаче суверенитета над архипелагом Чагос между Британией и Маврикием было подписано в мае 2025 года. Арендная плата за размещение военного объекта Лондона на острове Диего-Гарсия составит в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год.