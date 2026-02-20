Ричмонд
Times: Лондон запретил США атаковать Иран с британских баз

Великобритания не предоставила Пентагону разрешения на использование военных объектов Королевских ВВС для нанесения ударов по Ирану. Основанием для отказа в сотрудничестве стала смена позиции Дональда Трампа по передаче Лондоном архипелага Чагос Маврикию. Об этом стало известно The Times, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным издания, глава британского правительства Кир Стармер уведомил президента США Дональда Трампа, что Королевство не позволит задействовать свои базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и Фэрфорд в Англии, где регулярно размещаются стратегические бомбардировщики Пентагона, сообщает «Интерфакс».

Лондон имеет право на блокировку военных объектов в соответствии с условиями договоренностей между США и Британией. В соглашении оговорено, что базы могут использоваться для военных операций протий третьих стран, но только после согласования с властями Королевства.

По версии The Times, поводом для отказа в размещении на британских объектах военных сил Пентагона стала позиция Дональда Трампа. Президент США отказался от поддержки сделки по архипелагу Чагос, в состав которого входит остров Диего-Гарсия с военной базой британцев.

Трамп неоднократно менял свою точку зрения относительно передачи архипелага в Индийском океане Великобританией Маврикию. 18 февраля он призвал Лондон сохранять контроль над островом Диего-Гарсия на архипелаге Чагос, где располагается военный объект. Глава белого дома уточнил, что база может быть использована Вашингтоном для нанесения удара по Ирану, в случае, если Исламская Республика откажется от ядерной сделки.

До января 2026 года Трамп придерживался другой позиции и одобрял возвращение Королевством архипелага Маврикию, а также оформление аренды острова Диего-Гарсия для сохранения там военной базы Лондона и Вашингтона. Соглашение о передаче суверенитета над архипелагом Чагос между Британией и Маврикием было подписано в мае 2025 года. Арендная плата за размещение военного объекта Лондона на острове Диего-Гарсия составит в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год.

Маврикий требовал вернуть архипелаг несколько десятилетий. Спор между странами начался после того, как Маврикий перестал быть колонией Великобритании в 1968 году, а Чагос остался в ведении Королевства.

