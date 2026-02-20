Сколько денег получат молдавские спортсмены, выступившие на Олимпиаде в Милане

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Молдавские спортсмены получат повышенные выплаты от правительства Молдовы за участие в XXV Зимних Олимпийских играх в Италии 2026 года.
Правительство приняло решение о повышении стипендий за спортивные достижения. Речь идет о выплатах всем участникам Игр, выступившим за Молдову. Спортсменам, занявшим места ниже 16, положена ежемесячная стипендия в размере одной средней зарплаты по экономике — 17 400 леев.
Биатлонисты Павел Магазеев, Максим Макаров, лыжники Юлиан Лукин и Елизавета Хлусович будут получать стипендию в размере 17 400 леев.
Лучший показатель среди них продемонстрировал Магазеев, финишировавший 45-м в индивидуальной гонке на 20 км. Макаров не сумел подняться выше 86-го места. Лукин и Хлусович, для которых Олимпиада в Италии стала дебютной в карьере, стали 96-м и 104-й соответственно.
В отношении биатлонистки Алины Стремоус, занявшей 14-е место в индивидуальной гонке на 15 км, будет применен коэффициент 1,3. Соответственно, размер ее ежемесячной стипендии составит 22 620 леев.
Шестой спортсмен олимпийской сборной Михаил Усов отправился в Италию в качестве резервного. Он не принял участия ни в одной из гонок и рассчитывать на получение стипендии не может.
Спортсмены будут получать стипендии до следующей зимней Олимпиады 2030 года.
Действующее с 1 января 2026 года решение правительства о повышении стипендий спортсменам касается атлетов в возрасте от 13 лет, продемонстрировавших высокие результаты в представительных международных турнирах.
Особое отношение — к олимпийцам и паралимпийцам. Им положены выплаты, вне зависимости от результатов, а победа ценится намного выше, чем в других турнирах.
Так, размер ежемесячной стипендии олимпийского чемпиона в 2026 году составляет 87 тысяч леев, в то время как чемпиона мира среди взрослых — 69,6 тысячи леев, а чемпиона Европы среди взрослых — 52,2 тысячи леев.
На выплату стипендий в этом году из государственного бюджета выделено 62,3 млн леев. Эта сумма почти в два раза превышает прошлогоднюю — около 32 млн леев.