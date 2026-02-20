Глава свердловского города досрочно сложил полномочия

Глава Алапаевского муниципального образования Олег Булатов досрочно покинул свой пост. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.
— Выражаю искреннюю благодарность каждому из Вас за совместную и плодотворную работу на благо нашего муниципалитета. За последние четыре года наш муниципалитет зарекомендовал себя с положительной стороны и заслужил хорошую репутацию, — отметил Олег Булатов.
Отметим, что с официального сайта муниципального образования Алапаевское пропала информация о главе города, однако он по-прежнему числится в списке руководства. Временно исполнять обязанности главы города будет и.о. первого заместителя Наталья Александровна.
Напомним, что бывшего мэра Серова лишили полномочий по решению суда после иска прокуратуры. Чиновник в период с 2021 по 2023 годы предоставлял недостоверные сведения о доходах. Губернатор Свердловской области подписал указ о предварительном рассмотрении кандидатов на должность главы Серова.