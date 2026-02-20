На Кубани хотят запретить детям гаджеты после 22 часов вечера

Запрет на использование смартфонов и планшетов после 22:00 поможет бороться с зависимостью и опасным контентом в сети, решили на круглом столе «Безопасность в сети для детей и молодёжи», организованном ОП Кубани и Лигой безопасного интернета. Председатель ОП Любовь Попова отметила, что цифровая среда несет детям угрозы. Инициатива распространяет действие краевого закона о пребывании несовершеннолетних на улице после 22:00 на гаджеты.