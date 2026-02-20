Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани хотят запретить детям гаджеты после 22 часов вечера

Общественная палата Краснодарского края предложила ввести цифровой комендантский час для детей до 12 лет.

Источник: Новая Кубань

Запрет на использование смартфонов и планшетов после 22:00 поможет бороться с зависимостью и опасным контентом в сети, решили на круглом столе «Безопасность в сети для детей и молодёжи», организованном ОП Кубани и Лигой безопасного интернета. Председатель ОП Любовь Попова отметила, что цифровая среда несет детям угрозы. Инициатива распространяет действие краевого закона о пребывании несовершеннолетних на улице после 22:00 на гаджеты.

По мнению экспертов, зависимость подростков от смартфонов достигает критического уровня.