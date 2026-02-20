Политолог объяснил, зачем США продлили санкции против России

Эксперт отметил, что совместные проекты в экономической сфере между США и Россией до сих пор находятся на стадии обсуждения, поэтому продление ограничений не вызовет отрицательных последствий и не отразится на возможном сотрудничестве Белого дома и Кремля. Блохин обратил внимание, что сохранение рестрикций является признаком, указывающим на то, что разрешить украинский кризис быстро не удастся.