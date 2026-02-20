Ричмонд
Политолог объяснил, зачем США продлили санкции против России

Вашингтон продлил санкционные ограничения в отношении Москвы еще на год, потому что предполагает, что конфликт на Украине продлится еще минимум столько же. Кроме того, таким образом Белый дом стремится продемонстрировать превосходство США над Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Раз США продлили санкции против РФ на год, значит, считают, что переговоры по украинскому конфликту будут идти примерно столько же. Поэтому санкции и продлеваются», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что отказ от снятия санкций свидетельствует о стремлении главы Белого дома доказать мировому сообществу, что он «крутой парень», и одновременно показать избирателям в США, что он не боится принимать радикальные решения, как это делали представители демократической партии.

Эксперт отметил, что совместные проекты в экономической сфере между США и Россией до сих пор находятся на стадии обсуждения, поэтому продление ограничений не вызовет отрицательных последствий и не отразится на возможном сотрудничестве Белого дома и Кремля. Блохин обратил внимание, что сохранение рестрикций является признаком, указывающим на то, что разрешить украинский кризис быстро не удастся.

О продлении антироссийских санкций еще на 12 месяцев стало известно 19 февраля. Дональд Трамп подписал соответствующий документ. Речь идет об ограничениях, которые были введены в феврале 2022 года предшественником Трампа Джо Байденом, а также президентом США Бараком Обамой в марте и декабре 2014 года из-за воссоединения Крыма с Россией.

