Политолог объяснил, зачем США продлили санкции против России

Он добавил, что отказ от снятия санкций свидетельствует о стремлении главы Белого дома доказать мировому сообществу, что он «крутой парень», и одновременно показать избирателям в США, что он не боится принимать радикальные решения, как это делали представители демократической партии.
Эксперт отметил, что совместные проекты в экономической сфере между США и Россией до сих пор находятся на стадии обсуждения, поэтому продление ограничений не вызовет отрицательных последствий и не отразится на возможном сотрудничестве Белого дома и Кремля. Блохин обратил внимание, что сохранение рестрикций является признаком, указывающим на то, что разрешить украинский кризис быстро не удастся.
О продлении антироссийских санкций еще на 12 месяцев стало известно 19 февраля. Дональд Трамп подписал соответствующий документ. Речь идет об ограничениях, которые были введены в феврале 2022 года предшественником Трампа Джо Байденом, а также президентом США Бараком Обамой в марте и декабре 2014 года из-за воссоединения Крыма с Россией.