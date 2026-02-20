«Попытка обуздать многополярность»: политолог о цели Совета мира Трампа

Трамп ставит перед Советом мира задачу — обуздать эту многополярность, поставить ее под контроль США.
На самом деле задача у Совета мира куда более коварная, чем нам кажется. Если эта организация разрастется, то она автоматически становится конкурентом ООН. С точки зрения здравого смысла лучше, конечно, реформировать ООН, чем что-то такое создавать. Но задача США заключается в том, чтобы сформировать универсальную площадку, где можно будет контролировать формирование многополярной системы.
На первом заседании Совета мира Трамп заявил, что у США нет цели ликвидировать ООН, а напротив, организации хотят оказать финансовую поддержку и укрепить ее жизнеспособность. Кроме того, американский лидер сказал, что хочет видеть Россию и Китай в составе Совета мира.