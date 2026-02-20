Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Попытка обуздать многополярность»: политолог о цели Совета мира Трампа

Американский лидер ставит перед Советом мира амбициозные задачи: чтобы он там не говорил, он явно думает о реальной альтернативе ООН. Об этом Новостям Mail рассказал политолог Константин Блохин, комментируя первое заседание Совета мира под руководством Дональда Трампа.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Всем известно, что Трамп и его окружение крайне негативно относятся к ООН, поясняет эксперт. Кроме того, американский президент понимает, что возможности США в мире ограничены, а формирование многополярного мира — это реальность, которую надо брать под свой контроль.

Трамп ставит перед Советом мира задачу — обуздать эту многополярность, поставить ее под контроль США.

Константин Блохин
политолог

Аналитик поясняет, что такие организации, как НАТО, ООН и другие сегодня теряют свою значимость, в то время как БРИКС, ШОС продолжают развиваться. По мнению Блохина, Запад не понимает в полной мере, чем живут страны Глобального Юга, поэтому пытается взять эту ситуацию под контроль.

На самом деле задача у Совета мира куда более коварная, чем нам кажется. Если эта организация разрастется, то она автоматически становится конкурентом ООН. С точки зрения здравого смысла лучше, конечно, реформировать ООН, чем что-то такое создавать. Но задача США заключается в том, чтобы сформировать универсальную площадку, где можно будет контролировать формирование многополярной системы.

Константин Блохин
политолог

На первом заседании Совета мира Трамп заявил, что у США нет цели ликвидировать ООН, а напротив, организации хотят оказать финансовую поддержку и укрепить ее жизнеспособность. Кроме того, американский лидер сказал, что хочет видеть Россию и Китай в составе Совета мира.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше