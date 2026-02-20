Санду отозвала указ о помиловании: о ком идет речь

«В течение 2021 года в адрес администрации президента Республики Молдова были поданы ходатайства о помиловании как со стороны осужденного лица, так и со стороны Генеральной прокуратуры. По рекомендации Комиссии по вопросам помилования осужденных при президенте Республики Молдова в 2022 году данное лицо было помиловано», — уточнили в пресс-релизе.