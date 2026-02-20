Санду отозвала указ о помиловании: о ком идет речь

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду отозвала указ предусматривавший предоставление помилования ранее осужденному человеку. Об этом сообщили в администрации президента.
Речь об указе № 418-IX от 11 апреля 2022 года. Причина отзыва указа, по данным аппарата президента, — появление новых обстоятельств, о которых сообщили компетентные органы.
«В течение 2021 года в адрес администрации президента Республики Молдова были поданы ходатайства о помиловании как со стороны осужденного лица, так и со стороны Генеральной прокуратуры. По рекомендации Комиссии по вопросам помилования осужденных при президенте Республики Молдова в 2022 году данное лицо было помиловано», — уточнили в пресс-релизе.
По итогам изучения документов и дополнительной информации, ставших известными позднее, принято решение об отмене указанного указа, пояснили в администрации главы государства.
По непроверенной информации СМИ, человек, которому отменили помилование, фигурирует в деле о подготовке ликвидации украинских чиновников. Речь о деле, по которому ранее правоохранительные органы Молдовы и Украины провели следственные действия.