Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду отозвала указ о помиловании: о ком идет речь

После ряда амнистий осужденных в 2022 году, президент Молдовы отменила один из соответствующих указов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду отозвала указ предусматривавший предоставление помилования ранее осужденному человеку. Об этом сообщили в администрации президента.

Речь об указе № 418-IX от 11 апреля 2022 года. Причина отзыва указа, по данным аппарата президента, — появление новых обстоятельств, о которых сообщили компетентные органы.

«В течение 2021 года в адрес администрации президента Республики Молдова были поданы ходатайства о помиловании как со стороны осужденного лица, так и со стороны Генеральной прокуратуры. По рекомендации Комиссии по вопросам помилования осужденных при президенте Республики Молдова в 2022 году данное лицо было помиловано», — уточнили в пресс-релизе.

По итогам изучения документов и дополнительной информации, ставших известными позднее, принято решение об отмене указанного указа, пояснили в администрации главы государства.

По непроверенной информации СМИ, человек, которому отменили помилование, фигурирует в деле о подготовке ликвидации украинских чиновников. Речь о деле, по которому ранее правоохранительные органы Молдовы и Украины провели следственные действия.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше