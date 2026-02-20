Эйсмонт подтвердила сообщения о помиловании Статкевича

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что глава государства помиловал осужденного Николая Статкевича.
«Для начала хочу напомнить, что решение о помиловании Николая Статкевича президент принял уже давно. Но тогда ехать в “райский сад” (ЕС — Sputnik) Статкевич отказался и вернулся в тюрьму. С тех пор прошло немало времени, у осужденного начались проблемы со здоровьем. В частности, случился инфаркт головного мозга», — цитирует Эйсмонт агентство РИА-Новости.
Пресс-секретарь главы государства уточнила, что президент ранее поручил перевести Статкевича из мест заключения в больницу, где ему оказали всю необходимую медпомощь.
После этого к Александру Лукашенко поступили многочисленные обращения от родственников Статкевича, в том числе от его супруги. Они попросили отпустить Статкевича домой, чтобы можно было ухаживать за ним.
«Президент и с этим согласился. В этой связи, насколько нам известно, согласно просьбе родных -сейчас он дома, восстанавливается», — уточнила Эйсмонт.
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года после встречи с представителем президента США Джоном Коулом белорусский президент Беларуси помиловал 52 осужденных. Среди них был и Статкевич.
Оппозиционер тогда не согласился поехать в Литву с другими помилованными и вернулся на белорусскую территорию.
«Забрали его. Не бросать же его, все-таки наш человек, гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь», — пояснил позже Лукашенко.
Глава государства тогда отметил, что Статкевича предупредили: он может отправиться обратно в тюрьму. Оппозиционер согласился с этим.
Статкевич был осужден Гомельским областным судом в декабре 2021 по делу об организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды, а также воспрепятствовании работы ЦИК. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. В июне 2022-го Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке это дело и оставил приговор без изменения.