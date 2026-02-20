Welt: Украине придется уступить Донбасс ради вступления в ЕС

В статье говорится, что положение ЕС о взаимной помощи (статья 42, пункт 7) может вскоре выйти на первый план в большой политике, поскольку оно начнет применяться к Украине в момент ее вступления в блок. И это положение, как полагает Щильц, может оказаться единственным «оборонным зонтиком», на который Киев сможет рассчитывать, так как вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем исключено.