Welt: Украине придется уступить Донбасс ради вступления в ЕС

В статье говорится, что положение ЕС о взаимной помощи (статья 42, пункт 7) может вскоре выйти на первый план в большой политике, поскольку оно начнет применяться к Украине в момент ее вступления в блок. И это положение, как полагает Щильц, может оказаться единственным «оборонным зонтиком», на который Киев сможет рассчитывать, так как вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем исключено.
А вот вступление Украины в ЕС, по оценкам дипломатов НАТО, «к концу нынешнего десятилетия» практически неизбежно, говорится в статье. В мирном плане, обсуждаемом Россией, Украиной и США, даже фигурирует 2027 год.
Тем не менее в Брюсселе сомневаются в возможности вступления Украины в ЕС уже в следующем году, хотя допускают, что это может произойти в 2028, 2029 или «самое позднее» в 2030 году, пишет Шильц.
Дипломаты из Брюсселя говорят, что проясняется американское видение урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
Причем Трампу, по мнению Щильца, выгодно быстрое разрешение ситуации — в идеале к 4 июля (к 250-летию США). Тогда он сможет позиционировать себя как миротворец и укрепить позиции республиканцев перед осенними промежуточными выборами в конгресс.
Владимиру Зеленскому, чтобы склонить украинцев к принятию территориальных уступок в пользу России, по мнению европейских дипломатов, придется выступить с «очень весомым» предложением. Поэтому ЕС вынужден рассматривать возможности ускоренного присоединения Украины к блоку, поясняет автор.
Однако Шильц подчеркивает, что традиционный путь вступления в ЕС для Украины невозможен: сроки поджимают и Украина не соответствует многим критериям — от борьбы с коррупцией до соблюдения принципов правового государства, — необходимым для членства в блоке.
Но и для Вашингтона, и для Киева важно, чтобы с даты вступления Украины в ЕС начало действовать положение блока о взаимной помощи. Однако в Брюсселе боятся, что подобное развитие событий может погрузить Европу в хаос. Последние два года, как напоминает Щильц, европейские столицы отклоняли идею быстрого присоединения Украины к блоку именно из-за опасений быть втянутыми в злосчастную «оборонную ловушку».
Как предполагает автор, невзирая на вступление в силу статьи 42.7, многие европейские страны, включая Германию, скорее всего, откажутся посылать на Украину свои войска в случае возобновления конфликта с Россией. К тому же ЕС, в отличие от НАТО, не располагает интегрированной командной структурой, необходимой для эффективной организации и проведения военных операций.
Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и безопасности, намерена заняться этой проблемой летом, когда будет представлена новая стратегия безопасности ЕС. И европейскую оборонную политику, возможно, ждут радикальные изменения, предупреждает Щильц.