WSJ узнала, что чистки в армии Китая усилились после мятежа ЧВК «Вагнер»

WSJ пишет, что Си Цзиньпин начал масштабную перестройку в армии сразу после прихода к власти в конце 2012 года. Политик был убежден, что в вооруженных силах повсеместно распространена коррупция и они не способны вести современную войну. С середины 2023 года председатель КНР отстранил пятерых из семи членов Центральной военной комиссии. Сегодня она состоит из двух человек, включая самого председателя КНР. Опрошенные журналистами аналитики заявили, что комиссия из органа принятия решений превратилась в «личный секретариат» Си Цзиньпина.