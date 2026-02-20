«Начались проблемы со здоровьем, случился инфаркт головного мозга». Лукашенко одобрил просьбу родственников отпустить оппозиционера Статкевича — он был помилован, но отказался выехать из Беларуси

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил просьбу родственников отпустить домой осужденного на 14 лет оппозиционера Николая Статкевича после перенесенного заключенным инфаркта головного мозга.
Наталья Эйсмонт напомнила, что решение о помиловании Николая Статкевича было принято главой государства давно:
— Но тогда ехать в «райский сад» (подразумевается Евросоюз. — Ред.) Статкевич отказался. И — вернулся в тюрьму.
Пресс-секретарь добавила, что с того момента прошло немало времени. По ее словам, у Статкевича начались проблемы со здоровьем.
— В частности, случился инфаркт головного мозга, — уточнила Эйсмонт.
Она обратила внимание, что об этом сразу доложили президенту. Им было принято решение о немедленном переводе осужденного в больницу, где ему оказали всю необходимую и своевременную помощь, и спасли его.
Наталья Эйсмонт отметила, что после этого главе Беларуси поступили многочисленные обращения со стороны родственников (супруги, родных), которые просили отпустить осужденного домой, чтобы ухаживать и присматривать за ним.
— Президент и с этим согласился. В этой связи (насколько нам известно) согласно просьбе родных — сейчас он дома, восстанавливается, — подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал беременную осужденную, отбывавшую наказание за экстремистские преступления.
Тем временем Лукашенко и Путин договорились, какие темы на следующей неделе обсудят тет-а-тет.