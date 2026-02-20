Ричмонд
Археология и климатология: Казахстан и Британия изучают бронзовый век

Британские ученые прибыли в Павлодар для совместных археологических и климатических исследований.

Источник: DKNews.kz

Проект поможет восстановить картину древнего климата и жизни людей в Казахстанском Прииртышье, передает DKNews.kz.

Что это за международный проект.

Исследования проходят в рамках двух крупных научных инициатив.

Первый — грантовый проект Комитета науки «Поздний бронзовый век Казахстанского Прииртышья».

Второй — международный проект Европейского исследовательского совета DREAM.

Он посвящен изучению климатических колебаний в эпоху голоцена.

Кто участвует в исследованиях.

Торайгыров университет посетила британский ученый Ребекка Робертс.

Она является научным сотрудником University College London.

Она также работает в Институте археологических исследований имени Макдональда при Кембриджском университете.

Ее визит стал важным этапом развития научного сотрудничества Казахстана и Великобритании.

Какие исследования проводятся.

Основная работа связана с озером Борлы в Павлодарской области.

Ученые отбирают донные отложения.

Эти образцы помогут восстановить климатическую историю региона.

Они позволят определить влияние изменений климата на древние общества.

Почему проект важен для науки.

Анализ проводится с использованием лабораторной базы Института геологических наук имени Сатпаева.

Это обеспечивает высокий научный уровень исследований.

Результаты будут сопоставимы с международными стандартами.

Что даст сотрудничество в будущем.

Совместные исследования укрепляют академические связи.

Они способствуют интеграции казахстанской науки в мировое пространство.

Они помогают формировать международные научные консорциумы.

В перспективе планируются совместные публикации. Ожидается обмен научными данными. Рассматривается запуск новых проектов по археологии и климатологии Центральной Азии.