Археология и климатология: Казахстан и Британия изучают бронзовый век

Проект поможет восстановить картину древнего климата и жизни людей в Казахстанском Прииртышье, передает DKNews.kz.
Что это за международный проект.
Исследования проходят в рамках двух крупных научных инициатив.
Первый — грантовый проект Комитета науки «Поздний бронзовый век Казахстанского Прииртышья».
Второй — международный проект Европейского исследовательского совета DREAM.
Он посвящен изучению климатических колебаний в эпоху голоцена.
Кто участвует в исследованиях.
Торайгыров университет посетила британский ученый Ребекка Робертс.
Она является научным сотрудником University College London.
Она также работает в Институте археологических исследований имени Макдональда при Кембриджском университете.
Ее визит стал важным этапом развития научного сотрудничества Казахстана и Великобритании.
Какие исследования проводятся.
Основная работа связана с озером Борлы в Павлодарской области.
Ученые отбирают донные отложения.
Эти образцы помогут восстановить климатическую историю региона.
Они позволят определить влияние изменений климата на древние общества.
Почему проект важен для науки.
Анализ проводится с использованием лабораторной базы Института геологических наук имени Сатпаева.
Это обеспечивает высокий научный уровень исследований.
Результаты будут сопоставимы с международными стандартами.
Что даст сотрудничество в будущем.
Совместные исследования укрепляют академические связи.
Они способствуют интеграции казахстанской науки в мировое пространство.
Они помогают формировать международные научные консорциумы.
В перспективе планируются совместные публикации. Ожидается обмен научными данными. Рассматривается запуск новых проектов по археологии и климатологии Центральной Азии.