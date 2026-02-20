Эксперт раскрыл настоящую причину «войны» Зеленского и Залужного

Эксперт уточнил, что «война» Залужного и Зеленского, например, во Франции может сместить фокус внимания избирателей с конфликта президента Эмманюэля Макрона и лидера фракции «Народное объединение» Марин Ле Пен, в Германии — с экономического кризиса. Он добавил, что конфликт между украинскими политиками — «театр, в котором каждый играет роль».