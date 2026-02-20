Эксперт раскрыл настоящую причину «войны» Зеленского и Залужного

Собеседник NEWS.ru высказал уверенность, что противостояние между Залужным и Зеленским — выдумка, сценарий которой придуман Западом. «Эдакая операция “Прикрытие”, которая призвана отвлечь внимание России от каких-то процессов на Украине, а также сместить фокус украинской и западной общественности от внутренних проблем», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что «война» Залужного и Зеленского, например, во Франции может сместить фокус внимания избирателей с конфликта президента Эмманюэля Макрона и лидера фракции «Народное объединение» Марин Ле Пен, в Германии — с экономического кризиса. Он добавил, что конфликт между украинскими политиками — «театр, в котором каждый играет роль».
По мнению Перенджиева, Зеленский и Залужный не считают друг друга противниками. Политолог добавил, что европейские кураторы могли заранее назначить экс-главкома на роль «козла отпущения», чтобы винить его в провалах, сохраняя позитивный имидж Зеленского.
Ранее издание Associated Press рассказало об активизации противостояния Владимира Зеленского и Валерия Залужного. По мнению журналистов, экс-главком ВСУ начал наносить «удары» по позиции украинского президента — делать критические заявления относительно его решений, потому что имеет «президентские» амбиции.