ПАС решила продвигать украинский язык и культуру: Все молдавское отодвигается на задний план

Одновременно с этим документ включает положения, касающиеся оснащения библиотек учебных заведений классической литературой на украинском языке, организации декад, посвященных украинскому языку, в школах населенных пунктов с высокой плотностью населения украинского происхождения, а также проведения дискуссионных семинаров с участием украинских деятелей культуры, писателей и поэтов из Молдовы и Украины.