Министерство образования и науки утвердило План действий по изучению и продвижению украинского языка среди украинской общины в Республике Молдова, включая беженцев из Украины, на 2026 год, сообщает eNews.
Документ устанавливает согласованную основу для мер по поддержке и использованию украинского языка в системе образования в соответствии с национальными и международными обязательствами по защите национальных меньшинств, пишет Noi.
План предусматривает конкретные меры на всех уровнях образования, включая непрерывное обучение учителей, преподающих украинский язык и литературу, организацию республиканских семинаров для учителей, проведение научных конференций, посвященных молдавско-украинским культурным связям, а также продвижение культурно-образовательной деятельности на украинском языке в учебных заведениях, где изучается украинский язык.
Одновременно с этим документ включает положения, касающиеся оснащения библиотек учебных заведений классической литературой на украинском языке, организации декад, посвященных украинскому языку, в школах населенных пунктов с высокой плотностью населения украинского происхождения, а также проведения дискуссионных семинаров с участием украинских деятелей культуры, писателей и поэтов из Молдовы и Украины.
Отдельный раздел Плана предусматривает организацию информационных сессий для родителей-беженцев по вопросам размещения их детей в учебных заведениях Республики Молдова, что будет способствовать их образовательной и социальной интеграции.
Реализация Плана будет осуществляться в сотрудничестве с местными органами власти, учебными заведениями, представителями украинской общины и партнерами по развитию.
И вообще, в Молдове продвигают все, кроме молдавского.
Насчёт языков других этносов в многонациональной Молдове правительство тоже не распространяется.
