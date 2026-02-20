Опыт развития Сибая масштабируют на другие города Башкирии

«Эту работу мы начали на всероссийском инвестиционном сабантуе “Зауралье-2025”. Под кураторством Агентства стратегических инициатив провели “проектную мастерскую”. Оценили уровень сервисно-инфраструктурного развития Сибая. Описали возможные сценарии, решения и практики. Завершим формирование модели в этом году и распространим ее на все опорные населенные пункты республики», — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров.