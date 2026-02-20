Ричмонд
Опыт развития Сибая масштабируют на другие города Башкирии

Сибай стал пилотным городом для формирования целевой модели развития разных типов опорных населенных пунктов Башкирии. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» утвердили программу развития в 62 таких городах, общий объем финансирования составит более 133 миллиардов рублей.

Источник: правительство Башкирии / сайт

«Эту работу мы начали на всероссийском инвестиционном сабантуе “Зауралье-2025”. Под кураторством Агентства стратегических инициатив провели “проектную мастерскую”. Оценили уровень сервисно-инфраструктурного развития Сибая. Описали возможные сценарии, решения и практики. Завершим формирование модели в этом году и распространим ее на все опорные населенные пункты республики», — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Как отметил глава регионального кабмина, по индексу качества городской среды Сибай сегодня занимает 3 место среди городов республики с населением до 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Башкирии организуют работу дронопортов.