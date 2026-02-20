CBS: США будут готовы к ударам по Ирану уже к субботе

«Авианосец Gerald Ford пока так и не зашел в Средиземное море. Правда, его уже девять месяцев без передышки перебрасывают из одной горячей точки в другую. С другими авианосцами все тоже сложно. У Пентагона еще имеются семь-восемь эсминцев с парой сотен ракет Tomahawk, которые могут применить для начального удара по Ирану. Вопрос лишь в том, что будет дальше», — написал политолог.