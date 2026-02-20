Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 февраля: главное

Россия и Китай продолжат обмен визитами на высшем уровне.
Визит Путина в Китай состоится в этом году.
Кремль проинформирует о датах визита Путина в Китай после согласования.
Кремль не подтвердил, что переговоры по Украине пройдут на следующей неделе.
Нет, пока не могу подтвердить. После того как точно будет достигнуто понимание, мы, как обычно это делаем последнее время, вас проинформируем.
Кремль считает продление американских санкций автоматическим решением.
Подписание мирного договора с Японией без смены модальности в отношениях недостижимо.
Отношения Москвы и Токио сведены к нулю, обсуждать мирный договор без диалога невозможно.
Кремль отказался комментировать задержание британского экс-принца Эндрю.
Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле.
Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться. Служебные вопросы.
20 февраля Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
23 февраля Владимир Путин вручит государственные награды и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.