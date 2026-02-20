Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 февраля: главное

Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться. Служебные вопросы.