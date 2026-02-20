Ричмонд
Неизвестный лайнер, летевший из США, оказался самолетом Мирзиёева

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Неизвестный американский самолет, летевший из Вашингтона и пересекший Россию с севера на юг, а затем приземлившийся в Ташкенте, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вернулся из США, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщили, что неизвестный борт типа Boeing 787−8 Dreamliner вылетел с авиабазы у Вашингтона, пролетел над Гренландией и пересек границу России сначала в Мурманской, затем в Оренбургской области, войдя затем в воздушное пространство Казахстана.

По данным сервиса FlightAware, борт N 1 президента Узбекистана вылетел с авиабазы «Эндрюс» 19 февраля в 14.12 (22.12 мск) местного времени и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12.13 (10.13 мск).

Мирзиёев 17—19 февраля посетил Вашингтон для участия в первом заседании «Совета мира» по Газе. Минувшей ночью пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что по окончанию мероприятий в Вашингтоне Мирзиёев отбыл в Ташкент.

«День выдался невероятно длинным, но даже сейчас, когда лайнер берет курс на Ташкент, работа в самолете кипит. В ходе 12-часового перелета борт номер один станет полноценным воздушным штабом», — написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в Telegram-канале.

По его словам, Мирзиёев в ходе полета продолжил обсуждение итогов визита с членами делегации, провел серию телефонных разговоров и видеоконференций с руководителями отраслевых ведомств и регионов.

