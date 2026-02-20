Неизвестный лайнер, летевший из США, оказался самолетом Мирзиёева

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщили, что неизвестный борт типа Boeing 787−8 Dreamliner вылетел с авиабазы у Вашингтона, пролетел над Гренландией и пересек границу России сначала в Мурманской, затем в Оренбургской области, войдя затем в воздушное пространство Казахстана.