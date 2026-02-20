Неизвестный лайнер, летевший из США, оказался самолетом Мирзиёева

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщили, что неизвестный борт типа Boeing 787−8 Dreamliner вылетел с авиабазы у Вашингтона, пролетел над Гренландией и пересек границу России сначала в Мурманской, затем в Оренбургской области, войдя затем в воздушное пространство Казахстана.
По данным сервиса FlightAware, борт N 1 президента Узбекистана вылетел с авиабазы «Эндрюс» 19 февраля в 14.12 (22.12 мск) местного времени и приземлился в Ташкенте 20 февраля в 12.13 (10.13 мск).
Мирзиёев
«День выдался невероятно длинным, но даже сейчас, когда лайнер берет курс на Ташкент, работа в самолете кипит. В ходе 12-часового перелета борт номер один станет полноценным воздушным штабом», — написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в Telegram-канале.
По его словам, Мирзиёев в ходе полета продолжил обсуждение итогов визита с членами делегации, провел серию телефонных разговоров и видеоконференций с руководителями отраслевых ведомств и регионов.