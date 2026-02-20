Радий Хабиров поблагодарил всех участников специальной военной операции

«Вы вновь, как уже было не раз, доказываете, что Башкортостан — это родина героев. Сегодня здесь, с нами командир танкового батальона имени Героя Советского Союза Сергея Зорина мотострелкового полка “Башкортостан” Александр Леонидович Сопин. Человек удивительной судьбы, он привык спасать людей. Когда приходил им на помощь как офицер МЧС, заместитель начальника управления Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Когда доставлял воинам на передовую, жителям освобожденных сёл гуманитарные грузы. А затем Александр Леонидович сам отправился в зону боевых действий в полк “Башкортостан”. После гибели Героя России, подполковника Андрея Мигунова принял командование танковым батальоном. Спасибо Вам, Александр Леонидович, за верность долгу и воинскому братству!
Говоря ещё о примерах воинской доблести, хочу рассказать историю отца и сына Кусербаевых. Тимур ушёл на фронт осенью 2022-го, Азат Саматович — добровольцем через год. Не смог оставить сына. В июле 2024 года под Угледаром Тимур подорвался на мине, лишился стопы. Больше суток, истекая кровью, без воды и еды, он держался под обстрелом. Узнав об этом, отец с группой бойцов чудом преодолел пять километров «дороги смерти» под атаками дронов и вынес сына на своих плечах. Раненый Тимур успел предупредить отряд о минном поле и спас своих однополчан. Это история о том, что родительская любовь сильнее смерти, а наш народ — непобедим. Мы гордимся вами, уважаемые Азат Саматович и Тимур Азатович!
Гордимся всеми нашими героями. Подвигами воинов именных батальонов, добровольцев, контрактников. С особым чувством говорим о тех, кто был призван в строй в рамках мобилизации. Среди них представители самых разных профессий — учителя, инженеры, медицинские работники, аграрии, деятели культуры. Многие из них показали настоящие примеры мужества и стойкости. Ждём возвращения всех наших героев домой живыми, невредимыми и с Победой", — отметил Радий Хабиров.