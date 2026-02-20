Радий Хабиров поблагодарил всех участников специальной военной операции

Говоря ещё о примерах воинской доблести, хочу рассказать историю отца и сына Кусербаевых. Тимур ушёл на фронт осенью 2022-го, Азат Саматович — добровольцем через год. Не смог оставить сына. В июле 2024 года под Угледаром Тимур подорвался на мине, лишился стопы. Больше суток, истекая кровью, без воды и еды, он держался под обстрелом. Узнав об этом, отец с группой бойцов чудом преодолел пять километров «дороги смерти» под атаками дронов и вынес сына на своих плечах. Раненый Тимур успел предупредить отряд о минном поле и спас своих однополчан. Это история о том, что родительская любовь сильнее смерти, а наш народ — непобедим. Мы гордимся вами, уважаемые Азат Саматович и Тимур Азатович!