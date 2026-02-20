Ричмонд
Глава Кубани Кондратьев рассказал о своем графике в Москве

КРАСНОДАР, 20 февраля, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что работает в Москве. Он опубликовал свой график.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Рабочий день провожу в Москве», — написал в социальных сетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в его графике несколько рабочих встреч, одна из которых с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Темой для встречи Ольги Любимовой и Вениамина Кондратьева станет национальный проект «Семья», а также обновление и оснащение объектов культуры Краснодарского края, например, расположенных в селах дворцов культуры, театров, детских школ искусств и ряда подобных социальных объектов.

По национальному проекту «Семья» в Краснодарском крае в 2025 году было выделено порядка 45 миллиардов рублей.

