Глава Кубани Кондратьев рассказал о своем графике в Москве

«Рабочий день провожу в Москве», — написал в социальных сетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани отметил, что в его графике несколько рабочих встреч, одна из которых с министром культуры России Ольгой Любимовой.
Темой для встречи Ольги Любимовой и Вениамина Кондратьева станет национальный проект «Семья», а также обновление и оснащение объектов культуры Краснодарского края, например, расположенных в селах дворцов культуры, театров, детских школ искусств и ряда подобных социальных объектов.
По национальному проекту «Семья» в Краснодарском крае в 2025 году было выделено порядка 45 миллиардов рублей.