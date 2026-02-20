Послы ЕС не приняли 20-й пакет санкций против России

О проблемах в согласовании новых санкций ранее сообщал Bloomberg. По его сведениям, часть стран выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти. К примеру, в Италии и Венгрии власти не хотят поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, в Греции и Мальте обеспокоены возможными ограничениями на порт Каримун в Индонезии.