Послы ЕС не приняли 20-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать очередной, уже 20-й по счету пакет санкций против России, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Источник: Reuters

О проблемах в согласовании новых санкций ранее сообщал Bloomberg. По его сведениям, часть стран выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти. К примеру, в Италии и Венгрии власти не хотят поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, в Греции и Мальте обеспокоены возможными ограничениями на порт Каримун в Индонезии.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Материал дополняется

